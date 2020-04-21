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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رجل من موت محقق في المكلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020
أقدم شاب عشريني في مدينة المكلا، بساحل حضرموت، على طعن عمه إثر خلاف نشب بينهما.
وقالت مصادر“: إن "شابا من منطقة الديس طعن عمه، مساء الخميس الماضي، في بيتهم بعد شجار عنيف لم تتمكن الأسرة من فضه أو السيطرة عليه".
واكد مصدر امني بقوله : تلقينا بلاغ في الساعة الثامنة من مساء الخميس بوجود جريمة في احد البيوت ولحظة وصولنا لموقع الحادثه وجدنا رجل مطعون بينما قام الجاني بالفرار مستغلال انطفاء التيار الكهربائي عن الحي.
واردف المصدر ان حالة المجني عليه مستقرة عقب ان تم اسعافه إلى احد المستشفيات بالمكلا وهو يتلقى حاليا الرعاية الكاملة جراء اصابته.
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