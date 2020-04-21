واشنطن: ليس لدينا معلومات عن صحة زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 21 أبريل 2020

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه ليس لدى واشنطن أي معلومات عن حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية.



وتأتي هذه التصريحات في ظل التكهنات التي تناولتها وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، بشأن صحة كيم جونج أون بعد أنباء عن تدهورها جراء إجرائه عملية جراحية مؤخراً .. وفق “العين“.

وصبت تقارير إعلامية تركيزها على زعيم كوريا الشمالية مع حديث شبكة سي إن إن عن دخول حالته الصحية في خطر شديد.

وخضع كيم جونج أون لعملية جراحية في الأوعية الدموية للقلب، يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، بحسب ما أكدته مصادر محلية لموقع "دايلي أن كي" المتخصص في أخبار كوريا الشمالية.

وبحسب مسؤول أمريكي لم تكشف سي إن إن عن هويته لكنها وصفته بأنه على علم مباشر بالأمر، فإن واشنطن تراقب المعلومات الاستخباراتية حول الحالة الصحية "الخطرة" لزعيم كوريا الشمالية.

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لكن مسؤولا حكومياً بكوريا الجنوبية نفى صحة ما يتعلق بتدهور صحة كيم جونج أون، مؤكداً أنه لم يتم رصد تحرك يدل على ذلك.

ووفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول كوري جنوبي معني بالتعامل مع الجارة الشمالية، قوله: "بحسب علمي، لا يوجد ما يقدر به سوء صحة كيم جونج-أون بالإشارة إلى ممارسة كيم نشاطه المعلن في الآونة الأخيرة".

كما شكك المسؤول الكوري الجنوبي في مصداقية تدهور الحالة الصحية لزعيم البلد الغريم، قائلا إن كيم جونج أون واصل نشاطه المعلن مؤخرا .

أما وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية فأكدت أنه لا يوجد شيء يعلن عنه رسميا.

وقبل 10 أيام، ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماع دائرة الشؤون .