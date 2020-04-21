لتعقب الإرهابيين.. عملية أمنية مشتركة شمال العراق

المناطق - وكالات

أطلقت قوة أمنية عراقية مشتركة اليوم عملية أمنية واسعة النطاق في مناطق الجزيرة وجنوب قضاء الحضر التابع لمحافظة نينوى شمال العراق لتعقب الإرهابيين والمطلوبين للقضاء .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن قوة أمنية مشتركة بإشراف قيادة عمليات غرب نينوى باشرت صباح اليوم تنفيذ عملية واسعة في منطقة الجزيرة وجنوب قضاء الحضر بحثًا عن المطلوبين وتدقيق معلومات الأشخاص في هذه المناطق ومعالجة الأوكار والأنفاق التابعة للإرهابيين.

من جانب آخر أعلنت قيادة عمليات سامراء اليوم، تنفيذ خطة دفاعية واسعة أسفرت عن مقتل إرهابي كان يقد عبر من قضاء الدور إلى منطقة مكيشيفة شمال سامراء.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن قائد عمليات سامراء قوله إن قوة تابعة للشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية واسعة بدعم من طيران الجيش أسفرت عن رصد مجاميع إرهابية في منطقة الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى وتمكنت من قتل وجرح عدد من عناصرها.