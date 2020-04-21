شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 40% .. «الوطني للإحصاء» يكذب أرقام وفيات كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات اليوم أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)حتى العاشر من أبريل أعلى بنسبة تزيد على 40 بالمئة من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء: إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى العاشر من أبريل في إنجلترا وويلز حيث تقيم الغالبية العظمى من سكان بريطانيا، بالمقارنة مع 9288 حالة وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.

وأشارت أحدث بيانات الوفيات بالمستشفيات المنشورة أمس إلى وفاة 16509 أشخاص في أنحاء المملكة المتحدة.