شكرا لقرائتكم خبر عن 3 روس بين رهائن السفينة المحتجزة غرب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السفارة الروسية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة روس من بين سبعة أو ثمانية أفراد طاقم سفينة شحن تديرها ألمانيا تم خطفها قبالة ساحل دولة بنين الواقعة غربي أفريقيا.

وقالت السفارة في بيان: "السفارة تواصل متابعة تطور الوضع مع البحارة الروس". ولم يتم الكشف عن جنسيات الرهائن الآخرين.