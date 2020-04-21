30 بريطانيا يتسلقون جبل إيفرست "من المنزل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص الآلاف من متسلقي الجبال خلال شهر أبريل/نيسان من كل عام على التوجه إلى معسكر قاعدة إيفرست، ولكن الأمر مختلف هذا العام، حيث فرضت جائحة فيروس كورونا على هؤلاء الأشخاص، وغيرهم حول العالم، البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.

ودفع هذا الأمر العداء البريطاني روري ساوثورث، لإطلاق تحدٍ جديد لتسلق قمة إيفرست في 5 أيام داخل المنازل.

وشارك في تحدي تسلق ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر افتراضيا، فريق من 30 متسلقا بريطانيا، حيث حولوا سلالم منازلهم إلى جبل إيفرست، وقاموا بتحضير أنفسهم لتسلق أعلى جبل بالعالم افتراضيا.

ووثّق روري ساوثورث ورفاقه رحلتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة أثناء الحجر المنزلي.