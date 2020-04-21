وافقت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، الثلاثاء، بالإجماع على اقتراح تأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.

ونظراً لأن تغيير مواعيد المعرض يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، وفقاً للمادة 28 من اتفاقية باريس لعام 1928، ستدعى الجمعية العامة الآن للتصويت على توصية اللجنة التنفيذية، كما سيتم إجراء التصويت عن بعد بين الجمعة 24 أبريل/نيسان والجمعة 29 مايو/أيار.

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واجتمع أعضاء اللجنة - مندوبون من 12 دولة عضو منتخبة من قبل الجمعية العامة لمكتب المعارض الدولية - اليوم، لدراسة التغيير في التواريخ التي طلبتها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تم تقديم هذا الطلب بعد اجتماع اللجنة التوجيهية لإكسبو 2020 دبي في 30 مارس/آذار، بعد أن عبرت الدول المشاركة عن حاجتها لتأجيل افتتاح المعرض من أجل التغلب على التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد-19.

ومن خلال تقييم التأثير غير المتوقع لـCovid-19 على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي والقيود العالمية على الحركة، أوصت اللجنة التنفيذية بالإجماع بالموافقة على طلب الإمارات لتأجيل المعرض، والحفاظ على اسم "إكسبو 2020 دبي”.

