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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. ارتفاع وفيات كورونا في إيرانش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 84 ألفاً و802 حالة إصابة، بعد اكتشاف 1297 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في إيران كيانوش جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن مضاعفات فيروس كورونا (كوفيد- 19) بلغت 5 آلاف و297 شخصاً بعد وفاة 88 مريضاً في آخر 24 ساعة.
وأشار جهانبور إلى أن عدد المتعافين منذ الإعلان عن تفشي كورونا في إيران بلغ 60 ألفاً و965 شخصاً، مردفاً أن 3 آلاف و357 شخصاً حالتهم حرجة.
وذكر الناطق باسم الصحة الإيرانية أن بلاده أجرت حتى الآن 365 ألفاً و723 اختباراً طبياً للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.
وأنهت إيران جميع القيود المفروضة على التنقلات بين المحافظات وأعادت فتحت الأسواق بعد عدة أسابيع من الإغلاق رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكر مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية أن فيروس كورونا المستجد ينتشر تصاعدياً داخل بعض المحافظات في البلاد.
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