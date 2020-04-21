شكرا لقرائتكم الجيش الليبي ينشر فيديو: جنود أتراك إلى جانب "الوفاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء أنه تأكد من وجود جنود أتراك على الأرض يقدمون الدعم بشكل مباشر لقوات الوفاق في محاور القتال، ويقودون المعارك لصدّ تقدم قواته وعرقلة تحرير العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي من المليشيات المسلّحة.

وفي هذا الإطار، نشر المتحدّث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مقطع فيديو، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، وثق بالصوت والصورة مشاركة أتراك إلى جانب عناصر الوفاق في إحدى محاور القتال.

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وظهر في الفيديو، مقاتلون من الوفاق يتحدثون اللغة الأمازيغية، ما يعني أنهم ينحدرون من مدينة زوارة، يطلقون النار من أسلحة ثقيلة وسط هتافات التكبير، ومعهم أشخاص يتكلمون اللغة التركية حيث صرخ أحدهم قائلا " Tamam...Evet" ( نعم..أوكي) وقال آخر "Güzel Ne" ( هذا جميل).

وفي وقت سابق، قال المسماري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الليبي يخوض حربا ضد تركيا بكل وسائله البرية والبحرية والإلكترونية، مضيفا أن التواجد التركي في ليبيا، بقيادة رجب طيب أروغان، الآن تحول من الاستعانة بالعناصر السورية والإرهابيين متعددي الجنسيات إلى الجيش التركي على الأرض بدباباته وطائراته وقواته البرية ومستشاريه وكل الأجهزة التركية.

وسيطرت قوات الوفاق، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، على مدينتين استراتيجيتين غرب ليبيا، وهي صرمان وصبراتة ( 60 و75 كلم غرب طرابلس)، بإسناد جوّي تركي بالطائرات المسيّرة، ودعم عسكري بالأسلحة والمرتزقة السوريين.