ضربة جديدة للسراج وأردوغان.. مقتل الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي على يد الجيش الوطني الليبي

قتل الإرهابي الملقب بـ "تكتكة"، الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي، في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، نقلاً عن مصدر عسكري ليبي، أن الذراع الأيمن لعشماوي قتل في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس على يد قوات الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المصدر أن "تكتكة" قتل خلال معارك ضد الجيش الوطني الليبي في عين زارة، مشيراً إلى أن الإرهابي شارك في عدد من العمليات الإرهابية بمدينتيّ درنة وبنغازى.

وأوضح المصدر أن "تكتكة" كان خبيراً في التفخيخ والمتفجرات وأحد المقربين من عشماوي.

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وأمس الإثنين، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 9 من المرتزقة السوريين، الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، والموالية لتركيا.

وأوضح المرصد أن المرتزقة قتلوا في معارك مع الجيش الليبي في عدة مناطق بليبيا، موضحاً أنهم يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه " .

وأضاف أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حى صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأشار المرصد إلى أنه ومع تلك الأرقام الجديدة، يرتفع عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا، الموالين للسراج وأردوغان، إلى 199 شخصاً.

وقبل أشهر، دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمليشيات سورية في ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج في طرابلس، وذلك عبر رحلات جوية غير مسجلة.