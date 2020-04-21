بعد أزمة مقالات سيناء.. «المصري اليوم» تكشف عن هوية الكاتب «نيوتن»

كشف مؤسس صحيفة "المصري اليوم"، رجل الأعمال صلاح دياب، عن هوية الكاتب "نيوتن" والذي ينشر مقالات "وجدتها".

وقال دياب إنه هو من ينشر مقالات "وجدتها" بإسم العالم الشهير "نيوتن"، مؤكداً أنه سيستمر في كتابة المقالات بإسمه هو شخصياً وليس بإسم نيوتن.

ونشر دياب مقالاً له، في العدد الصادر من صحيفة "المصري اليوم"، في زاوية "وجدتها"، وعنونها بـ "نيوتن..!"، وحمل توقيع صلاح دياب في نهاية المقال.

وكتب دياب في مقاله: "اشتهر عالم الطبيعة نيوتن بقصة التفاحة التى سقطت من الشجرة. منها كان تساؤله: لماذا سقطت، ولم تطر أو تذهب يمينًا أو يسارًا؟"

وأضاف: "الإجابة أن ما حدث كان نتيجة الجاذبية التى لها قوانينها المرتبطة بكوكب الأرض. لم تعد الأشجار تسقط تفاحًا. وإنما تقطف هذه الثمار بحرص الإنسان على استخدامها بما فيها فائدة. لم يكن ذلك دون معرفة عددها ووزنها وصلاحيتها فى أمور كثيرة. كان لكل منها قوانينها التى نجمت عن الملاحظة والتجربة والنتائج. فكرة التقدم فى العالم هى الأخرى لا تنتمى إلى عالم الأحلام والرغبات والتمنيات."

وتابع: "اختبرها وتعلمها الإنسان، عندما اكتشف قوانينها الأصيلة، واستخدمها هى الأخرى فى تجارب شتى على مدى القرون الأخيرة. حتى تخرجت دول فى جماعات واحدة بعد الأخرى، وأصبحت أكثر إنتاجية مقياسا بالناتج المحلى الإجمالى. وبات بشرها أكثر تعليمًا وصحة مقياسا بالقدرة على الابتكار، والعمر المتوقع عند الميلاد"."

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وأضاف دياب: "والحقيقة أنه لا يوجد بين المصريين من لا يريد لمصر أن تكون واحدة من الدول المتقدمة فى العالم. صحيح أن هناك من يريدها دولة فاضلة. ومن يريدها دولة قائدة. ومن يريدها دولة ثورية. ولكن كل ذلك لا يجعل مصر دولة متقدمة. وهو ما لا يحدث إلا إذا عرفنا قوانين التقدم التى جرت فى حزمة كبيرة من المجتمعات والدول التى تصنف إما أنها دول متقدمة بالفعل، أو أنها دول بازغة فى طريقها إلى التقدم. مصر من بين هذه الدول فى التصنيف الدولى، ولكن فى ترتيب متأخر".

وتابع: "ولمن لا يعرف، فإن رؤية مصر ٢٠٣٠ وضعت هدفًا واضحًا كل الوضوح: أن تكون مصر قبل نهاية هذا العقد من بين الثلاثين دولة الأولى فى العالم. وفى مصر يوجد معسكران من الناس: من نسوا هذا الهدف، بل حتى لا يتكلمون أو يكتبون عنه، ويكتفون بالشعارات والأغانى الحماسية. ومن يعتبرون ذلك هدفًا قوميًا يمكن تحقيقه تحت قيادة نبيلة وشجاعة وقادرة على اتخاذ القرارات الصعبة."

واستطرد: "وإلى هذا الهدف الأخير، وحسب التقاليد التى أرساها نيوتن فى البحث عن الأسباب والقوانين. سعيت دائماً منذ بدأت فيما أطرح من أفكار وكتابات فى هذا العمود الصحفى أن يكون قائمًا على الاجتهاد من أجل تحقيق هذا الهدف بالتعرف على تجارب الدول الأخرى، والتواصل مع الدستور والقوانين المرعية والمبادرات المصرية التى تقترب من تحقيق هذا الهدف".

واختتم دياب مقاله بالقول: "ما سوف يلى من اجتهاد قادم فى هذا المقام سوف يسير على ذات التقاليد دون مظلة اسم العالم العظيم نيوتن، ولكن باسمى مع الالتزام بالتقاليد التى أرساها.. توقيع صلاح دياب".

وذكر موقع "مصراوي" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعقد جلسة اليوم، الثلاثاء، بحضور الممثل القانوني للصحيفة للتحقيق بشان ما نشرته الجريدة من مقالات للكاتب "نيوتن" حول سيناء.

وكانت الصحيفة قد نشرت عدد من المقالات للكاتب "نيوتن" والتي طالب فيها "بعزل سيناء عن مصر واختيار حاكم خاص بها وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية."

والأربعاء الماضي، قرر المجلس الأعلى للإعلام استدعاء الممثل القانوني للصحيفة وكاتب المقالات في جلسة اليوم الثلاثاء للتحقيق معهما بشأن ما ورد في هذه المقالات.