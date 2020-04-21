«واشنطن بوست»: مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من المقرر أن تصل مساعدات طبية من مصر إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 ستهبط مساء اليوم الثلاثاء بمطار دالاس الدولي محملة بالإمدادات الطبية.

وأضاف المسئول أن تلك المساعدات المصرية الهدف منها هو مكافحة فيروس كورونا، مؤكداً أنها لفتة "تهدف إلى إظهار التحالف المصري الأمريكي".

وتعد تلك الشحنات هي الثالثة لمصر بعد المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى كل من إيطاليا وبريطانيا. كما تأتي تلك المساعدات بعد أيام من تلقي مصر 4 أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي.