العيلاني: سبب فشل زيارة دياب لصيدا هو قراره الخاطئ

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني ان "تأجيل زيارة رئيس الوزراء حسان دياب الى صيدا، حيث أن النتيجة هي فشل هذه الزيارة، والسبب هو القرار الخاطىء للرئيس دياب بزيارة صيدا وبهذه الطريقة والذي يصب في تلميع صورة الرئيس فؤاد السنيورة".
وأشار إلى ان "ما حصل يعتبر زلة كبيرة وخطوة غير مدروسة من قبل الرئيس دياب متمنيا عليه دراسة مواقفه جيدا قبل اتخاذها وخصوصا تجاه معارضيه"، معتبرا ان "تعاطي مرجعيات صيداوية مع هذه الزيارة بطريقة كشفت ان المستشفى التركي سيبقى مقفلا في ظل عقلية هؤلاء وستبقى صيدا تدفع الضريبة".
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