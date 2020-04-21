النائب لحود: لترتاح سفيرة أميركا من مساعدتنا وتريحنا من تدخلاتها

استغرب النائب السابق ​اميل لحود​ أن "تجد السفيرة الأميركيّة في ​لبنان​، الوقت الكافي للقيام بجولاتٍ على سياسيّين لبنانيّين بهدف تحريضهم وحثّهم، وقد بدأت نتائج هذه الجولات بالظهور، علماً أنّ هؤلاء السياسيّين أنفسهم أوصلوا البلد الى ما وصل إليه من انهيار في فترات حكمهم".

وشدّد لحود، في بيان، على أنّ "من يكذب على شعبه لن يتأخر في الكذب على شعوبٍ أخرى، وقد كشف ​فيروس كورونا​ الأسلوب الخادع للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الذي أوهم شعبه بأنّه بمنأى عن الفيروس لأهدافٍ انتخابيّة، ثمّ تحوّل الى منظّر في أمورٍ طبيّة وصحيّة جعلته مادةً للسخريّة، وهذه ليست المرّة الأولى"، مؤكداً أن الفيروس أظهر "أنّ التضامن بين دول الغرب ليس إلا شكليّاً، في حين نجد أنّ المساعدات تتمّ بين دولٍ ينتمي بعضها الى ما يسمّى بالعالم الثالث".

ونصح لحود السفيرة الأميركيّة، "بعدم إضاعة الوقت بالوقوف الى جانب بعض السياسيّين اللبنانيّين الذين لن يتردّدوا، عندما يشعرون بالضعف السياسي والاقتصادي الأميركي، بنقل البندقيّة، ولهم في ذلك تاريخ حافل عليها أن تطّلع عليه. أما إذا كانت تبحث عن حبّ ​الشعب اللبناني​ لدولتها، فعليها ربما معاملتنا كما تعامل ​إسرائيل​، فترسل المساعدات بمليارات الدولارات وتقف الى جانب لبنان دفاعاً عن حقوقه، إلا أنّ الأفضل لها ولنا أن ترتاح من مساعدتنا وتريحنا من تدخلاتها".