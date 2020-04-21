وزير الصحة عرض مع نواب استكمال بناء مستشفى الكرنتينا

استقبل ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ النواب ​نقولا صحناوي​ و​إدغار طرابلسي​ و​أنطوان بانو​ وهاغوب تيرزيان، الذين أوضحوا أن البحث تناول إمكانات التعاون لرفع الجهوزية في مواجهة COVID-19".

ولفت صحناوي إلى أن "النواب أثاروا أهمية استكمال بناء ​مستشفى الكرنتينا​ الحكومي"، مبدياً ارتياحه لما "لقيه النواب من تجاوب في هذا المجال لدى وزير الصحة، ونقل عن حسن تأكيده أنه "سيطالب من احتياطي ​الموازنة​ بمبالغ للانفاق التشغيلي للمستشفيات الحكومية، على أن يكرس جزءا من ذلك لمستشفى الكرنتينا".