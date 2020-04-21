وزير الصحة عرض مع نواب استكمال بناء مستشفى الكرنتينا

استقبل وزير الصحة العامة حمد حسن النواب نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي وأنطوان بانو وهاغوب تيرزيان، الذين أوضحوا أن البحث تناول إمكانات التعاون لرفع الجهوزية في مواجهة COVID-19".
ولفت صحناوي إلى أن "النواب أثاروا أهمية استكمال بناء مستشفى الكرنتينا الحكومي"، مبدياً ارتياحه لما "لقيه النواب من تجاوب في هذا المجال لدى وزير الصحة، ونقل عن حسن تأكيده أنه "سيطالب من احتياطي الموازنة بمبالغ للانفاق التشغيلي للمستشفيات الحكومية، على أن يكرس جزءا من ذلك لمستشفى الكرنتينا".
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