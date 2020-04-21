الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تقدم جهاز تنفس اصطناعي لقسم حديثي الولادة بمستشفى الراسي

سلم وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) جهازي تنفس اصطناعي الى قسم حديثي ​الولادة​ في ​مستشفى​ عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، بحضور مدير المستشفى محمد خضرين الذي أعلن الى انه "نتطلع لإعادة تجهيز هذا المستشفى في القريب العاجل، بمعدات متطورة كونها تقدم الخدمات الصحية لكل الفقراء في محافظة عكار التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 500 ألف مواطن، بالاضافة الى 200 ألف نازح سوري".

بدوره ، لفت منسق "تيكا" في ​بيروت​ أورهان أيدن الى أنهم "يتابعون تعاونهم في مجال ​الصحة​ في ​لبنان​، وأنهم يساهمون في الحد من ​وفيات​ الرضع بالأجهزة التنفسية المقدمة إلى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، بعد الدعم بالمساعدات الطبية ل​جمعية المقاصد​ الاسلامية الخيرية وقسم ​الدفاع المدني​ في الجمعية الاسلامية الطبية في مجال مكافحة فيروس الكورونا في الأسبوع السابق".