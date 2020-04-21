الشيعي الأعلى يضع نصب تذكاري بمكان مؤتمر وادي الحجير

بمناسبة المئوية الأولى لانعقاد ​مؤتمر​ ​وادي الحجير​ في ٢٤ نيسان ١٩٢٠ ، وضعَ المجلس الإسلامي الشيعي نصب تذكاري في المكان الذي انعقد فيه المؤتمر في عقار الوقف في وادي الحجير ، على أن يصار في مرحلة لاحقة تشييد متحف يُخلِّد هذا الإرث المقاوم .

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