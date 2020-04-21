باسيل: اقرار قانون هيئة مكافحة الفساد جيد لكن غير كاف

أعتبر رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "إقرار المجلس النيابي قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جيد ولكن غير كاف، وتبقى قوانين رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة، ومحكمة الجرائم المالية، واسترداد الاموال المنهوبة، وكشف الحسابات والاملاك، وهذا هو الاسرع والافعل"، موضحاً ان "المشوار طويل ووعر ولكن سنجتازه".
ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
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