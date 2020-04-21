حردان:للحماية من الأوبئة الموازية لكورونا كجشع التجار وانفلات الصيارفة

دعا رئيس المجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ النائب ​أسعد حردان​، الحكومة ال​لبنان​ية إلى الإحاطة الكاملة بكل مسؤولياتها، معتبراً أنّ الظرف الاستثنائي الدقيق الذي فرضه وباء كورونا المستجد على لبنان والعالم، تطلب إجراءات حازمة على الصعيد الصحي، ويسجل ل​وزارة الصحة​ والحكومة نجاحهما على هذا الصعيد، لكن ماذا عن وباء الغلاء الفاحش الذي يفوق قدرة الناس على تأمين لقمة العيش؟".

وأشار حردان في تصريح صحفي إلى أن "لبنان يمرّ بظرف استثنائي نتيجة وباء كورونا ، و​الحكومة اللبنانية​ أعلنت حال التعبئة العامة لمواجهته، وقامت بالعديد من الاجراءات الوقائية، والأولوية في هذا الوقت هي لصحة الناس، وقاية وغذاء على حد سواء، لذلك نؤكد على ضرورة تلازم اجراءات الوقاية ضد الفيروس، باجراءات ​حماية المستهلك​ من وباء الغلاء الفاحش الذي يَحُول دون تمكن الفقراء والعاطلين عن العمل من توفير الغذاء لعائلاتهم، وهذا تحدّ خطير لا بد من إجراءات حازمة بشأنه، وعلى ​وزارة الاقتصاد​ أن تضطلع بعِدة إجراءات عملية لمكافحة وباء الغلاء".

وأوضح أن "الإرتفاع الجنوني للأسعار شكْلٌ من أشكال الاستهداف المتعمد للاستقرار الاجتماعي، وهذا أمر خطر جداً لا بد من مواجهته .لذلك، نطالب ​وزير الاقتصاد​، باعلان حالة التعبئة والاستنفار في وزارته والاستعانة ب​الجيش اللبناني​ وجميع ​الأجهزة الأمنية​ والوزارات متى اقتضى الأمر، بهدف النزول إلى الأرض لمواجهة وباء الغلاء ووضع حد لتجار الأزمات"، معتبراً أن "المرحلة الراهنة تتطلب مهامَّ استثنائية وقرارات حازمة، ولا يجوز الوقوف على الأطلال والحديث عن محدودية الطاقات والامكانيات، فحال التعبئة العامة، تتطلب خطوات وإجراءات تحمي المواطن من خطر وباء ​الكورونا​ ومن خطر الأوبئة الموازية المتمثلة بالغلاء الفاحش وبالانفلات الحاصل في سوق الصرافة التي تتلاعب بسعر صرف ​الليرة​ مقابل ​الدولار​ بوتيرة تجاوزت حدود احتمال المواطنين".