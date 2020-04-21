دبوسي: لولا إصرار بعض التجار على إستيراد المواد الغذائية لواجه لبنان شح بكثير من السلع

تابع رئيس غرفة التجارة في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​ شؤونا معيشية وحياتية في ظل جائحة ​كورونا​ وعلى أبواب ​شهر رمضان​ المبارك، واستقبل وفدا من قطاع الأفران والباتيسيري عرض له الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، والاشكالات الحاصلة بينه وبين ​وزارة الاقتصاد​ وإنعكاس ذلك على المواطنين وتوفير ​الخبز​ لهم بأسهل الطرق وبأقل سعر.

كما إستقبل دبوسي وفدا من قطاع السوبر ماركت شرح له ما يعانيه هذا القطاع من تبدلات يومية في أسعار المواد الغذائية جراء الارتفاع المستمر ل​سعر الدولار​، ما يعرضه لخسائر كبيرة، لافتا الى أنه "لولا إصرار بعض التجار على إستيراد المواد الغذائية وخصوصا المواد الأساسية لواجه ​لبنان​ منذ بداية العام الحالي أزمة شح في كثير من السلع".