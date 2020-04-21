تابع رئيس غرفة التجارة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي شؤونا معيشية وحياتية في ظل جائحة كورونا وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، واستقبل وفدا من قطاع الأفران والباتيسيري عرض له الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، والاشكالات الحاصلة بينه وبين وزارة الاقتصاد وإنعكاس ذلك على المواطنين وتوفير الخبز لهم بأسهل الطرق وبأقل سعر.
كما إستقبل دبوسي وفدا من قطاع السوبر ماركت شرح له ما يعانيه هذا القطاع من تبدلات يومية في أسعار المواد الغذائية جراء الارتفاع المستمر لسعر الدولار، ما يعرضه لخسائر كبيرة، لافتا الى أنه "لولا إصرار بعض التجار على إستيراد المواد الغذائية وخصوصا المواد الأساسية لواجه لبنان منذ بداية العام الحالي أزمة شح في كثير من السلع".
كانت هذه تفاصيل خبر دبوسي: لولا إصرار بعض التجار على إستيراد المواد الغذائية لواجه لبنان شح بكثير من السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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