ابو الحسن: لترافق قانون العفو مع إعادة النظر بواقع السجون

أعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "طرح مشروع قانون العفو العام على الجلسة التشريعية لإقراره هو أمر بالغ الأهمية في هذه الظروف الصعبة والعصيبة، ويجب ان يترافق مع إعادة النظر في واقع السجون إحتراما لكرامة الإنسان، لكن من الضروري لا بل من الملح أن يطوي هذا القانون كل ملفات الماضي التي ما زالت تنكأ جراح الحرب".
ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
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