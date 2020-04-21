المطران درويش استقبل نقيب المحامين ملحم خلف

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ يرافقه عضو النقابة الأستاذ ابراهيم مسلم والمحاميين ميشال بالش وطارق الغريب، بحضور النائب الأسقفي العام ​الأرشمندريت نقولا حكيم​، القيّم العام الأب اليان ابو شعر والمسؤول الإعلامي في الأبرشية خليل عاصي. وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف المواضيع على الساحة اللبنانية في ظل الأوضاع الراهنة.

وشكر المطران درويش للنقيب خلف على بادرة النقابة بتقديم غرفة تعقيم ل​قصر العدل​ في زحلة وما قام بها سابقاً من مبادرات، ونوّه سيادته بعمل النقيب خلف الملتزم بتعاليم الكنيسة والعمل وفق مبادئها لنصرة الحق والدفاع عن المظلومين، معتبراً اياه رجل المرحلة للنهوض بالنقابة وتفيل دورها.

