مركز العناية الطبية زحلة: اعتماد الخدمة السريعة لإجراء الفحوص من السيارة

أعلن مركز العناية الطبية في زحلة - المختبر MCC Laboratories في بيان له، انه "ضمن الخطة الموضوعة للحفاظ على ​السلامة العامة​ في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، وتسهيلا لاستقبال المرضى والمواطنين تم اعتماد الخدمة السريعة من السيارة (Drive Thru) لاجراء الفحوصات المخبرية PCR الخاصة بالفيروس (19-COVID)"، مشيرا الى "وضع رقم هاتف للاستعلام 825000-08، ولاخذ موعد مسبق ارسال رسالة whatsapp على الرقم 536077-70".

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