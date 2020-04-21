محمد سليمان: ثورة الجياع وأصوات الناس المحقة لن ترحم

رأى عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​، أنه "من غير المقبول بقاء لقمة الناس تتأرجح ما بين ارتفاع ​سعر الدولار​ واحتكار التجار لهم في الأسواق في ظل جائحة ​كورونا​ و​سياسة​ التعبئة المتخذة"، معتبرا أنه "لم تعد سياسة الكلام المعسول والوعود المنتظرة قادرة على أن تسكت الناس عن المطالبة بلقمة عيشها وبودائعهم المحجوزة في ​المصارف​، والمفروض اليوم معالجة حاجات المواطنين الذين باتوا تحت خط ​الفقر​ في كل المناطق".

وطالب في تصريح "​وزارة الاقتصاد​ بضرورة أخذ تدابير تحد من ارتفاع الأسعار الجنوني ومتابعة أوضاع الناس المعيشية، بعدما صار الجوع والفقر يهددهم خصوصا أننا مقبلون على شهر ​الصيام​ ​شهر رمضان​ الكريم"، داعياً إلى"اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض الأسعار على المواد الغذائية والاستهلاكية كتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية المستوردة، أو دعم بعد الصناعات الغذائية المحلية عبر إعفاءات ضريبية تسمح بتخفيض أسعار بعد السلع الضرورية وتفعيل الرقابة اليومية على المؤسسات التجارية وحماية المواطن من احتكار بعض السلع ورفع أسعار بعضها".

أشار إلى أن "الكلام والوعود المنتظره لم تعد قادرة أن تحمي المواطن، فصبره نفد والجوع يضرب أبواب اللبنانيين، وثورة الجياع وأصوات الناس المحقة لن ترحم كل من استهان بحقوق المواطن".