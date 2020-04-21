سليم عون: لا يمتلكون سوى أساليب الإختلاق والكذب والترويج لكلام لم أقله

نفى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​، أي صحة عن الكلام الذي تداولته بعض صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد إنتشار كلام منسوب إلي، و طبعاً لا يمت للحقيقة بأية صلة ولا أساس له بتاتاً، إطمأنيت كثيراً لحتمية نجاحنا في مواجهة أولاد الشر، الحاقدين السخفاء، وإلى إفلاسهم الأكيد، حيث أصبحوا لا يمتلكون سوى أساليب الإختلاق و الكذب و الترويج لهما حتى ولو كان ذلك مفضوحاً ومن دون أي مستند أو مرجع".

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