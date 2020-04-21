الأمن العام يوقف مالك شركة صيرفة لتلاعبه بالدولار

أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، عن أنها وفي اطار متابعة أعمال الصرافة أوقفت المديرية العامة للأمن العام، استناداً لإشارة المدعي ​العام المالي​، اللبناني (م.إ.ب) يملك شركة للصرافة لتلاعبه بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي واحالته الى ​النيابة العامة المالية​. إضغط للمزيد

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