سقوط سبعة قتلى في جريمة واحدة ببلدة بعقلين

وقعت جريمة مروّعة في بلدة ​بعقلين​ أدت إلى مقتل 7 أشخاص، ووجدت جثتا لبنانيين أحدهما من بعقلين، وجثث خمسة سوريين مصابين بطلقات نارية في منطقة حرجية.

وقد قتل 4 من الضحايا في مكان، وإثنان في مكان آخر، وواحد في مكان ثالث، ولم تعرف حتى ​الساعة​ ​تفاصيل​ الجريمة.