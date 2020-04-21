سقوط سبعة قتلى في جريمة واحدة ببلدة بعقلين

وقعت جريمة مروّعة في بلدة بعقلين أدت إلى مقتل 7 أشخاص، ووجدت جثتا لبنانيين أحدهما من بعقلين، وجثث خمسة سوريين مصابين بطلقات نارية في منطقة حرجية.
وقد قتل 4 من الضحايا في مكان، وإثنان في مكان آخر، وواحد في مكان ثالث، ولم تعرف حتى الساعة تفاصيل الجريمة.
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