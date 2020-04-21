برميل "برنت" يهبط بنحو 20% ويسجل أدنى مستوى منذ 2001

هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى الـ20 ​دولار​ا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول ​الساعة​ 16:15 بتوقيت ​موسكو​، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق، أما عقود الخام الأميركي لشهر أيار تم تداولها عند -5 دولارات للبرميل.