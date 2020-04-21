غرفة إدارة الكوارث: لا إصابات جديدة سجلت بفيروس كورونا اليوم

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، أن "لا إصابات جديدة سجلت بفيروس كورونا المستجد اليوم في لبنان ما يبقي العدد الإجمالي للإصابات 677 منذ 21 شباط 2020".
هذا وسجل لبنان منذ بدء ظهور فيروس كورونا 677 إصابات بالفيروس، و21 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 103 حالة، ما يعني أن عدد المصابين الحاليين بكورونا يبلغ 553 إصابات مؤكدة ومثبتة مخبرياً".
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