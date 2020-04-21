مستشفى سيدة المعونات: تماثل 27 مصابا بالكورونا للشفاء من ضمنهم الفريق الطبي

أعلن ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​، في بيان، عن "تماثل 27 مصابا ب​فيروس كورونا​ للشفاء بعد صدور نتائج سلبية للفحص المخبري (PCR) الذي أجري لهم على مرحلتين، وضمنهم كامل أفراد الطاقم الطّبي والتمريضي الذين أصيبوا سابقًا بالفيروس"، مشيراً الى"وجود مصاب واحد بالفيروس المذكور، ولديه بعض العوارض، في القسم المخصّص لإستشفاء مرضى COVID-19 ، اضافة الى وجود مريضين اثنين في قسم العناية الفائقة الخاصة بمرضى COVID-19، حالة أحدهما حرجة".

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