تفرض العاصمة الالمانية برلين اعتبارا من 27 أبريل وضع الكمامات الواقية في وسائل النقل العام تصديا لفيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك الى غالبية المقاطعات في البلاد، وفق ما اعلن رئيس بلديتها ميكايل مولر.
وأوضح مولر أن وضع الكمامة سيكون "إلزاميا" لانه في وسائل النقل "لا يمكن ضمان مسافة لامتار عدة بين فرد وآخر". وقد أعلنت عشر مقاطعات من 16 اتخاذ هذا الاجراء للحد من انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر برلين ومقاطعات المانية عدة تفرض وضع الكمامات في وسائل النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.