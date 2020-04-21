برلين ومقاطعات المانية عدة تفرض وضع الكمامات في وسائل النقل

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تفرض العاصمة الالمانية برلين اعتبارا من 27 أبريل وضع الكمامات الواقية في وسائل النقل العام تصديا لفيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك الى غالبية المقاطعات في البلاد، وفق ما اعلن رئيس بلديتها ميكايل مولر.

وأوضح مولر أن وضع الكمامة سيكون "إلزاميا" لانه في وسائل النقل "لا يمكن ضمان مسافة لامتار عدة بين فرد وآخر". وقد أعلنت عشر مقاطعات من 16 اتخاذ هذا الاجراء للحد من انتشار الفيروس.