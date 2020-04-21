أضخم تجربة في بريطانيا للتعافي من كورونا

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نصر المجالي: في أضخم برنامج تطوعي من نوعه، أعلن في المملكة المتحدة عن تطوع أكثر من 6000 مريض بالفيروس التاجي للمشاركة في تجربة دوائية تديرها جامعة أكسفورد لإيجاد علاج لـ COVID-19، وذلك قبل التوصل الى انجاز اللقاح المطلوب والمحتمل في سبتمبر المقبل.

ويطلق على البرنامج تجربة التعافي RECOVERY التجريبية (التقييم العشوائي للعلاج COV-id19) وهو أكبر تجربة فردية في العالم لعلاج فيروسات التاجية.

وقالت صحيفة (التايمز) إن جامعة أكسفورد حصلت على دعم كبير الأطباء في الحكومة البريطانية البروفيسور كريس ويتتي ووجهت نداء إلى الأطباء في جميع أنحاء البلاد لتسجيل المرضى في التجربة الطوعية.

قد انضم المتطوعون منذ ذلك الحين إلى التجربة من أكثر من 160 مركزا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويأمل العلماء في استمرار المزيد من الأشخاص في التسجيل.

ولم يحدد الأطباء عدد الأشخاص الذين تحتاجهم التجربة من أجل تحقيق النجاح، لكنهم قالوا إنه كلما زاد عدد المشاركين في التجربة، زاد احتمال أن يجد الفريق إجابات.

خمسة أدوية

وسيحصل المشاركون على واحد من خمسة أدوية موجودة حاليًا في السوق - بما في ذلك عقار مكافحة الملاريا الذي يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف باسم هيدروكسي كلوروكوين.

وتشمل الأدوية الأخرى التي يتم النظر إليها كعلاج لـ COVID-19 مزيجًا من Lopinavir و Ritonavir (المعروف باسم العلامة التجارية Kaletra)، والذي يستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وجرعة منخفضة من ديكساميثازون، والستيرويد المستخدم لتقليل الالتهاب، وأزيثروميسين ، مضاد حيوي شائع الاستخدام قد يكون له خصائص مضادة للفيروسات، والستيرويد Tocilizumab.

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ويتم إنشاء تجارب مماثلة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل بشكل مستقل على تجربة RECOCERY، ولكن لم يحصل أي منها على عدد من المشاركين مثل برنامج المملكة المتحدة.

إلتهاب المفاصل

وبموجب البرنامج سيعطى المئات من مرضى الفيروس التاجي المصابين بأمراض خطيرة عبر مستشفيات ومراكز هيئة الخدمات الصحية NHS دواء التهاب المفاصل كجزء من أكبر تجربة في العالم للعلاجات الواعدة.

وسيعطى دواء Tocilizumab، الذي يباع باسم RoActemra أو Actemra ، للمرضى الذين أصبحت رئاتهم ملتهبة بشدة بسبب تفاعل مناعي خطير يسببه الفيروس.

ويأمل العلماء أن يساعد دواء التهاب المفاصل، الذي يتم إعطاؤه عن طريق التنقيط الوريدي، في تهدئة التفاعل القاتل، الذي يرى أن الجزيئات الالتهابية تغمر الرئتين وتملأها بالسوائل.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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