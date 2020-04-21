دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب: الولايات المتحدة ستعلق الهجرة مؤقتًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: على ضوء الهجوم من جانب عدو غير مرئي، إلى جانب الحاجة إلى حماية الوظائف لمواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة.