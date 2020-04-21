قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: على ضوء الهجوم من جانب عدو غير مرئي، إلى جانب الحاجة إلى حماية الوظائف لمواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة ستعلق الهجرة مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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