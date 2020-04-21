سنغافورة تعتزم تقديم 2.7 مليار دولار لدعم الشركات في إطار مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة- (د ب أ):
تعتزم سنغافورة تمديد الإغلاق الجزئي الذي تفرضه في البلاد، لمدة أربعة أسابيع أخرى، تستمر حتى الاول من يونيو المقبل، في إطار سعيها لخفض عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاسم بين أفراد المجتمع.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات السنغافورية تعتزم تقديم 3.8 مليار دولار سنغافوري (2.7 مليار دولار) لدعم الشركات التي تعاني من تداعيات تفشي وباء كورونا.
من ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرج" أن السلطات ستقوم بتوسيع نطاق الاختبارات التي تجريها للكشف عن الفيروس، "بشكل كبير"، سعيا منها لرصد أي حالات إصابة جديدة، بصورة سريعة.
وقررت سنغافورة غلق المزيد من أماكن العمل، مع بقاء عمل الخدمات الأساسية فقط، بحسب ما قاله رئيس الوزراء لي هسين لونج، اليوم الثلاثاء، في خطاب له تم بثه على الهواء مباشرة.
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