بالصور.. إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدي على أراضى زراعية بمحاولة بناء مقابر على مساحة 500 متر بقرية الضهرة وعمل حظيرة للمواشي بقرية حجاجة على مساحة ١٥٠ مترًا، إلى جانب إزالة حالة بناء بالمخالفة لسور على سطح إحدى العمارات السكنية بمدينة فارسكور.

وفي كفر سعد، جرى إزالة حالة تعدي على أرض زراعية عبارة عن شدة خشبية على مساحة ٦٠ مترًا بقرية كفر شحاتة، وحالة بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بعزبة أبو العز.

وشددت منال عوض، محافظ دمياط، على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة.