ضبط 8 أشخاص داخل مقهيين مخالفين لقرارات الحظر بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: ضبطت الأجهزة الأمنية، بقسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، مقهيين مخالفين لقرارات الحظر التي أقرها مجلس الوزراء. وأكد مصدر أمني، أنه بإشراف العميد إسماعيل عبد الله مأمور القسم، والتعاون مع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، جرى ضبط 8 أشخاص داخل مقهيين مخالفين، وجاري عرضهم على النيابة العامة، فيما جرى مصادرة 40 شيشة.

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