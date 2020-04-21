منظمة التحرير الفلسطينية: ضم إسرائيل أراض فلسطينية تدمير لفرص تحقيق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء من أن ضم إسرائيل أراض فلسطينية جديدة سيعني تدمير فرص تحقيق السلام.

ونددت اللجنة ، في بيان عقب اجتماع عقدته في مدينة رام الله، بـ "تضمن اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل أمس بنداً يتعلق بتطبيق الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت اللجنة أن "قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الضم بأي شكل من الأشكال يعنى تدمير أي إمكانية بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين عن طريق المفاوضات وتعنى بالضرورة تدمير كافة أشكال العلاقات".

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وفي السياق دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى "فرض عقوبات رادعة" على إسرائيل ردا على قرارات "الضم والفصل العنصري".

واعتبرت الوزارة في بيان، أن خطط إسرائيل تقوم على "ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة".

وقالت إن "ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، حيث أصدرت العديد من الدول والمسؤولين الأمميين، بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة".

وأضافت أن "هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد".