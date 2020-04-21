بسبب فيروس "كورونا"، ترامب يعتزم "تعليق الهجرة مؤقّتًا" إلى الولايات المتحدة

وكالات- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا. وتحدث ترامب في تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر" عن "هجوم من عدو خفي"، وهي المقولة التي يرددها الرئيس الأمريكي لوصف فيروس كورونا، قائلا إن الإجراء الجديد يستهدف "حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء"، لكن الرئيس ترامب لم يفصح عن المزيد من التفاصيل حول الأمر التنفيذي الذي أشار إليه. Advertisements ويقول معارضون إن إدارة ترامب تستغل أزمة وباء كورونا لتشديد إجراءات الهجرة. وتأتي هذه التطورات وسط ترجيحات من البيت الأبيض بأن المرحلة الأسوأ من إنتشار الوباء إنتهت، وأن البلاد في طريقها لإستئناف تشغيل النشاط الإقتصادي.

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