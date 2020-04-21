"سقوط حر" لأسعار النفط الخام الأمريكي.. قيمة البرميل أقل من "صفر"

واصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي "سقوطه الحر" ليهوي إلى ما دون "الصفر" دولار، ويتراوح بين "0" وسالب 1.43، في أقل مستوى له منذ بدء "نايمكس" بيع العقود الآجلة في عام 1983.

وكان قد سجل النفط الخام الأمريكي أكبر هبوط له منذ عام 1983، بعد أن وصل سعر البرميل إلى 1.02 دولار، في وقت سابق الإثنين.

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وسجل سعر برميل النفط الخام الأمريكي هبوطا بنسبة 94%، حين كان سعر البرميل 1.02، خلال يوم واحد، بعد أن كان سعر البرميل 18.27 دولار الجمعة.

ويشكل هذا الانهيار التاريخي مؤشرا على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة "أوبك+" والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويمثل انتهاء العقود الآجلة لمايو/أيار، الثلاثاء، عاملا مهما في الانهيار الكبير بأسعار النفط، ما يعزز المخاوف حول القصور بطاقة التخزين