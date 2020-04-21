حرية الصحافة في عام 2019... تونس تتصدّر البلدان العربيّة

سجل مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجعا في عدة دول، منها بعض الدول الإفريقية.

عربيا حققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة في حرية الصحافة وإحتلت المرتبة الأولى في العالم العربي

في العام الماضي، تربعت النرويج على قمة الترتيب، تلتها فنلندا والسويد، فيما تراجعت هولندا ثلاث مراكز، الأمر الذي إعتبرته، سيلفي أرينس-أوربانيك، رئيسة فريق الاتصال بمنظمة "مراسلون بلاحدود" مؤشرا على وجود مضايقات حتى في الدول التي يُعتبر فيها وضع الصحافة مثاليا، وقالت "هناك وُضع صحفيون تحت حماية الشرطة، لأنهم تناولوا الجريمة المنظمة".

وأضافت "يجب الحرص أكثر على عدم إستمرار مثل هذا الاتجاه السلبي في البلدان التي تتمتع بحرية صحافة جيدة".

وقول أوربانيك "بصفة عامة يمكن القول إن مناخ عمل الصحفيين عرف تدهورا في جميع أنحاء العالم". وتضيف "نحن نتحدث الآن عن مناخ الخوف. الملفت للنظر بشكل خاص هو التحريض اللفظي المتزايد ضد الصحفيين، وهي ظاهرة عالمية، ولكنها إزدادت بشكل خاص في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

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لم يقتصر الأمر دائما على الألفاظ، إذ أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" إثنين وعشرين إعتداء جسديا على صحفيين في ألمانيا العام الماضي، وعن هذا تقول أوربانيك "لا نزال نتذكر المظاهرات في مدينة كيمنيتس على سبيل المثال، حيث تعرض الصحفيون لإعتداءات لفظية وجسدية أيضا على نطاق واسع، وكانت مثلا عن طريق كسر الكاميرا".

وخلال إجراء التقييم الذي يتضمن إستبيانا مفصلاً بالإضافة إلى بيانات حول مثل هذه الاعتداءات على الصحفيين، سجلت ألمانيا مرة أخرى تراجعا نسبيا.

*المصدر: موقع DW الألماني