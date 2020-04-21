صدمة سودانية جراء حادث القتل الجماعي في كندا

أعربت الحكومة السودانية، عن صدمتها الشديدة وحزنها العميق للفقد المأسوي للأرواح الغالية، الذي حدث جراء إطلاق النار والقتل الجماعي الذي نفذه مسلح في مقاطعة نوفا سكوتشيا بكندا، الليلة قبل الماضية، وراح ضحيته نحو 18 شخصًا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن السودان يستنكر بأقوى العبارات هذا العمل الشنيع، الأردن، الذي أرعب الأبرياء وزاد من معاناتهم في هذه الأوقات العصيبة، معربة عن أعمق

التعازي لأسر القتلى، والتعاطف مع الجرحى.

وأضافت: "قلوبنا وخواطرنا مع الشعب الكندي خلال هذه الفترة العصيبة، ونحن واثقون من أن كندا بقدرتها التي ظلت تبرهن عليها، ستتعافى بسرعة من الصدمة الناجمة عن هذا العمل، غير المبرر وغير المنطقي، وستظل قوية كما كانت دائما".