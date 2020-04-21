اليابان تعلن تحمل التكاليف الإضافية بعد تأجيل طوكيو 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن اليابان ستتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، من العام الجاري إلى العام المقبل، طبقًا لبنود اتفاق العقد الحالي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية- بيانًا عبر موقعها الإلكترونى جاء فيه: "وافق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على أن تتحمل اليابان التكاليف طبقا لبنود الاتفاق الحالى

لدورة 2020".

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة ستواصل تحمل مسئولية حصتها من التكاليف.

يشار إلى أن هناك مسؤولين في اليابان قد أكدوا أن التأجيل سيسفر عن تكاليف تتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار، وربما أكثر.