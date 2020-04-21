السعودية : مستعدون لاتخاذ أي إجراءات لاستقرار أسواق النفط

أكدت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية بمشاركة دول "أوبك بلس" لتحقيق استقرار للسوق النفطية العالمية.
راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين".
وأكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، "حرص المملكة الدائم على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل
كما أكد المجلس في بيانه، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" على "استمرار المملكة وروسيا في مراقبة أوضاع السوق النفطية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاءفي اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين".
واتفقت كبرى الدول المنتجة للنفط على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي، بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يوميًا من أعضاء "أوبك +" ابتداء من الأول من مايو 2020".
وتراجعت أسعار نفط برنت الآجلة 24 بالمئة إلى ما دون 17 دولارًا للبرميل في تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية، في ظل تسارع تفشي فيروس كورونا عالميا.
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