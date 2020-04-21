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أمريكا تدرس تقارير استخباراتية بخطورة الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية

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 أفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس تقارير استخباراتية تفيد بأن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون في حالة صحية خطرة للغاية بعد أن خضع لعملية جراحية سابقة.


 وذكرت المصادر اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي بعد أن غاب كيم مؤخرا عن احتفال بعيد ميلاد

جده يوم 15 أبريل الجاري، مما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية، وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.


ولفتت إلى أن كيم خضع لعملية في جهاز القلب والأوعية الدموية يوم 12 أبريل

الجاري، وأن السبب في ذلك هو إفراطه في التدخين والسمنة والإجهاد جراء كثرة العمل، وأنه يتلقى علاجا بعد العملية في فيلا بمقاطعة هيانج سان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر أمس الاثنين أن العلاقات بين واشنطن وسول ممتازة، لكنه أضاف أن على حكومة سول أن تدفع المزيد من الأموال مقابل وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
 

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