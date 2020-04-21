النمسا: استئناف الطيران بين الدول الناجحة في مكافحة كورونا ممكن

قال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، إنه من الممكن أن يتم استئناف الطيران مبدئيًا بين الدول التي حققت نجاحات في مكافحة كورونا، على المدى المتوسط والطويل.
مصابين بالعدوى متدنية للغاية.
وقال زعيم حزب الشعب النمساوي، في فيينا اليوم الثلاثاء إن السيناريو الذي يتوقعه يشير إلى إمكانية فتح الحدود بين الدول التي انتصرت على الفيروس أو لديها أعداد
تجدر الإشارة إلى أن حركة النقل الجوي متوقفة عمليا بسبب حظر الدخول الذي فرضته غالبية دول العالم في ظل أزمة كورونا، ما جعل الكثير من شركات الطيران تكافح من أجل البقاء.
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