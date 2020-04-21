وزير الخارجية الألماني : لا رحلات صيفية بدون قيود مشددة

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك رحلات خلال الإجازة الصيفية لهذا العام دون قيود مشددة.
برلين: "لن يكون هناك موسم إجازة عادي هذا الصيف لأن ذلك القرار لن يكون مسؤولا".
وقال السياسي الألمانى، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي- عقب مؤتمر عقده، عبر الفيديو، مع زملائه من النمسا وسويسرا ولوكسمبورغ وليختنشتاين في
وأشار إلى أن جميع الأحداث الكبرى تم إلغاؤها بحلول نهاية أغسطس.
على الرغم من ذلك لم يستبعدماس إعادة فتح الحدود أمام السائحين قبل الصيف، وأن رحلات العطلات ستكون ممكنة مع بعض القيود.
وقال "إنه من الصعب التكهن بذلك، في الوقت الحالي حيث لا تزال هناك قيود على حرية التنقل في العديد من البلدا، لا يوجد هناك أي ضمانات أو معطيات مسبقة يمكنك من خلالها قضاء عطلة استرخاء على الإطلاق".
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