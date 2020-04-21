هونج كونج تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 1029

أعلن مركز هونج كونج لحماية الصحة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء في المنطقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1029 شخصًا.
وقالت رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانغ شوك كوان" - في تصريحاليوم - إن حالات الإصابة الجديدة جميعها وافدة، من بينها اثنان من الولايات المتحدة واثنان من بريطانيا.
وأضافت كوان أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة قررت اليوم تمديد تدابيرالتباعد الاجتماعي التي كانت ستنتهي منتصف ليل الخميس، وذلك لمدة أسبوعين آخرين، حيث تضم هذه التدابير الحد من التجمعات وخدمات المطاعم وإغلاق أنواع عديدة من أماكن الترفيه.
ولم تسجل هونج كونج أي حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم أمس الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 45 يوما.
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