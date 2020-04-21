تقرير يكشف.. عدد وفيات “كورونا” في إنجلترا يفوق المعلن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 أبريل 2020 04:14 مساءً - رجح مكتب الإحصاء البريطاني، يوم الثلاثاء، أن يكون عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في البلاد أعلى بنسبة 41 في المئة مقارنة بما جرى الإعلان عنه رسميا.

وتوقع التقرير أن تكون الوفيات أعلى بكثير في كل من إنجلترا وويلز، وتشمل البيانات ما جرى الإعلان عنه حتى العاشر من أبريل الجاري.

ووضع مكتب الإحصاءات البريطاني، هذه التقديرات الجديدة، بعدما احتسب الأشخاص الذين توفوا خارج المستشفيات، ولم يتلقوا العلاج إثر إصابتهم بالفيروس.

وإلى غاية العاشر من أبريل، توفي 13 ألفا و121 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد في كل من إنجلترا وويلز، وهذا الرقم أعلى بنسبة 41 في المئة مقارنة من توفوا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الفترة نفسها.

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ووصف حزب العمال هذه الأرقام بالمحزنة والصادمة، قائلا إنها تظهر الأزمة المتنامية لمسالة الرعاية الاجتماعية في البلاد.

وكشف التقرير البريطاني الذي صدر حديثا، أن إنجلترا وويلز سجلتا 1662 حالة وفاة بسبب كورونا خارج المستشفيات، حتى العاشر من أبريل الجاري.

وأوردت الإحصاءات أن 1043 من هذه الوفيات كانت في ور للرعاية، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط، فيما بلغت وفيات الأسبوع الذي سبقه 217 وفاة.

في غضون ذلك، سجلت 466 حالة وفاة في بيوت خاصة، فيما يقول خبراء إن أشخاصا كثيرين يصابون بالمرض دون أن يعرفوا لكنهم يواصلون نقل العدوى إلى الغير.