“MBC 5” تراهن على أسماء مغربية في المسلسلات الرمضانية.. والعرض انطلق قبل أيام من حلول الشهر الفضيل

تدخل قناة “MBC5” السباق الرمضاني في المغرب بعرض 3 مسلسلات حصرية، يغلب عليها الطابع الكوميدي، والترفيهي، بحضور نجوم مغاربة، وقد انطلق عرضها، منذ أمس الاثنين، على الرغم من بقاء أيام على بداية الشهر الفضيل.

واختارت” إم بي سي 5″ بداية عرض برامجها الرمضانية قبل حلول رمضان بأيام، في محاولة لجذب المتلقي، قبل بداية زخم الأعمال المعروضة في مختلف القنوات.

وتعرض القناة الفضائية، مسلسلا مغربيا بعنوان “سلامات أبو البنات”، ويشارك في بطولته محمد خويي، والسعدية لديب، وعمر لطفي، وبشري أهريش، والبشير عبده، وتدور قصته حول “المختار سلمات”، الذي عمل طوال حياته مراقبا في السكك الحديدية، وبعد إحالته على التقاعد، يحاول أن يقترب من حياة بناته الثلاث، لكنه يكتشف أن غيابه لسنوات طويلة قد غير الكثير من الأفكار، والعادات، والمسلسل من تأليف، وإخراج هشام الجباري.

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وتبث “إم بي سي 5″، كذلك مسلسل “شهادة ميلاد”، الجزء الأول، وهو دراما اجتماعية مختلفة، قصتها تدور حول دور الأسرة في بناء المجتمع، والقيم المختلفة، من خلال حكايات من العائلات، التي تعيش الكثير من المواقف الحياتية المتنوعة، وتتصرف كل منها بصورة مُختلفة، ويشارك في بطولته رشيد فكاك، وفاطمة خير، وعبد الإله رشيد، وسعاد خيي، وفريد الركراكي، وأحلام الزعيمي، وآخرين.

وتعرض القناة الفضائية مسلسل “2 في الصندوق” المصري، الذي يحضر فيه الفنان المغربي غاني، والفنانة فاطمة الزهراء قنبوع، إلى نجوم مسرح مصر.

وتدور أحداث السلسلة في إطار كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي “زيكا”، و”شوقة”، اللذين يعملان في مجال جمع القمامة، ويحلمان بالشهرة، والغناء، وهما لا يمتلكان أي مقومات، وفجأة تحدث لهما مفارقة تغير مجرى حياتهم للأبد، وتم تصوير جانب من أحداثه ببعض المدن المغربية.