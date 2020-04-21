ريال مدريد يحدد سعر بيع النجم المغربي أشرف حكيمي

حدد النادي الإسباني، ريال مدريد، سعر بيع الدولي المغربي، أشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الفريق الملكي يشترط مبلغ 45 مليون أورو مقابل التخلي عن خدمات الظهير الأيمن المغربي، في الميركاتو المقبل، الذي تنتهي فترة إعارته في نادي دوروتموند، في نهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الألماني بايرن ميونخ قد قدم عرضا ضخما للظفر بخدمات النجم المغربي، لإقناعه بالتحول إلى ملعب أليانز أرينا براتب سنوي يبلغ 7 ملايين أورو.

وقدم المغربي أشرف حكيمي مستويات مبهرة، خلال فترة إعارته من ريال مدريد لبوروسيا دورتموند، وسط اهتمام كبير، أيضا، من باريس سان جيرمان، وتشيلسي بضمه.